Belpasso coltiva il sogno della metro: “Una navetta fino a Nesima”

La nota del gruppo "Essere Belpasso" sulla richiesta al direttore generale della Ferrovia Circumetnea.

2' DI LETTURA

BELPASSO – “La mobilità sostenibile è divenuta, oggi più che mai, una tematica di ampio interesse promossa a più livelli dalle istituzioni locali e nazionali in risposta al cambiamento climatico e alle disparità con le altre regioni d’Italia. Un fenomeno che ci mette difronte a nuove e necessarie sfide affinché il divario tra le regioni più all’avanguardia rispetto a quelle del sud Italia si colmi”, lo dice, in una nota, il gruppo Essere Belpasso.

“La grande e strategica opera della metropolitana a Catania pone e porrà, al suo completamento, il capoluogo etneo alla pari delle grandi città italiane – continua il comunicato – I numeri dimostrano sempre di più che il servizio pubblico, quando efficiente, riesce a soppiantare il mezzo di trasporto privato che purtroppo rende invivibile e caotica, soprattuto agli occhi dei turisti, la città etnea”.

“A tal proposito il gruppo Essere Belpasso, già promotore di un convegno intitolato La metro al centro di Belpasso, ha accesso i riflettori sulla possibilità di rendere il servizio pubblico della Circumetnea ancor più fruibile e facile da utilizzare a tutti i cittadini belpassesi che fino ad oggi per recarsi presso la prima fermata Metro (Nesima) devono usare i mezzi privati, con le sopracitate conseguenze ambientali e di sovraffollamento dei veicoli in circolo”.

La richiesta è il “lancio di un servizio che colleghi il paese di Belpasso con la fermata Nesima. Un Servizio-Navetta che, qualora trovasse accoglimento da parte dell’Ente e di tutti gli interessati, andrebbe discusso e strutturato in base alle risorse e al volume di passeggeri. Questa nostra proposta verrà esposta, a seguito di una richiesta formale di confronto tecnico, all’Ing. Salvatore Fiore, Direttore Generale della Ferrovia Circumetnea, in presenza del Sindaco di Belpasso Dott. Daniele Motta, con l’obiettivo di mettere il paese di Belpasso, i giovani studenti e tutti coloro che credono nel mezzo pubblico come soluzione e inversione di tendenza al mezzo privato nelle condizioni di poter essere a un passo dalla metro“.