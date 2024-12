Belpasso, incidente sulla provinciale: si ribalta un’auto, una ferita

Sul posto l'intervento di un'ambulanza del 118

BELPASSO (CATANIA) – Incidente stradale autonomo all’alba di lunedì 30 dicembre lungo la Strada Provinciale 56/I, la Belpasso-Camporotondo Etneo. Una donna alla guida di un’Alfa Mito, dopo avere perso il controllo del mezzo per cause da accertare, è finita col cappottare rimanendo ferita.

L’incidente a Belpasso e i soccorsi

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha provveduto a trasportare la malcapitata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Paternò per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per mettere in sicurezza il mezzo e i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò per i rilievi e la gestione della circolazione stradale.