Beninati rieletto presidente della Federazione italiana Badminton

ROMA (ITALPRESS) – Ripartire dai risultati ottenuti alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024 e confermarli, investendo sulla formazione e sullo sviluppo sul territorio. Questi i punti principali del programma di Carlo Beninati, confermato alla guida della Federazione Italiana Badminton per il terzo mandato consecutivo dopo aver ottenuto l’85,5% dei voti nell’assemblea elettiva svolta presso il Salone d’Onore del Coni. “Vogliamo consolidare e potenziare la presenza degli atleti italiani a livello olimpico, confermando la qualificazione maschile (dopo la prima, storica, ottenuta con Giovanni Toti, ndr) e preparando la qualificazione nel singolo femminile”, le parole di Beninati, che ha spiegato che con Toti e con la partecipazione di Rosa De Marco alle Paralimpiadi parigine “è stata tracciata una linea”. Non solo alto livello, perchè “l’impegno della federazione sarà in tanti settori, uno su tutti la formazione, che comprende anche la formazione dei tecnici, degli ufficiali di gara e dei dirigenti delle associazioni sportive, oltre allo sviluppo e alla promozione sul territorio. Ci rimbocchiamo le maniche per ripartire con più forza senza guardarci allo specchio, perchè abbiamo raggiunto un risultato minimo rispetto a quello che possiamo raggiungere lavorando ancora di più per il futuro”, ha concluso Beninati.

Presente per un saluto anche il presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli: “Sin dalla prima ora avete accolto l’impegno di condividere l’obiettivo con il CIP, raggiungendo il risultato importante della prima qualificazione ai Giochi Paralimpici. Con questo impegno state partecipando a qualcosa di molto più grande, che è la trasformazione del Paese: regalare una speranza e un sorriso a volte vale più di qualsiasi medaglia”.

Per quanto riguarda i consiglieri federali, in quota dirigenti sono stati eletti Federico Bianchi, Lucia Cannata, Luca Colusso, Francesco Feliziani, Giuseppe Lassandro e Massimo Merigo; in quota atleti Giovanni Greco e Claudia Nista; in quota tecnici Franca Patrizia Piacentini. Maurizio Attilio Amadio, infine, è stato eletto presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

