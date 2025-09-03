Inutili i soccorsi del personale del 118 intervenuti anche con un elicottero

GRADO – Una bimba di quattro anni, di lingua tedesca, è morta annegata martedì sera sulla spiaggia del camping Villaggio Europa di Grado, dove si trovava in vacanza con i genitori. Sono subito arrivati i soccorsi, anche con un elicottero del 118, ma ogni tentativo per salvare la piccola è stato inefficace.

La bambina, come riporta Il Piccolo on line, è stata notata in mare e qualcuno l’ha portata sul bagnasciuga dove sono immediatamente giunti i soccorsi. Constatato il decesso, sono state avviate le indagini della Capitaneria di porto e dei carabinieri di Monfalcone.