ROMA – Un bimbo di 4 anni, ricoverato dallo scorso mercoledì all’ospedale Gemelli di Roma, è deceduto. Il piccolo si trovava ricoverato all’ospedale della capitale dopo che era stato ricoverato, in rianimazione, al Santissima Annunziata di Sassari per un colpo di calore.
La ricostruzione
Il bimbo si trovava in vacanza con i genitori ad Alghero ed approfittando di un momento di riposo dei due è uscito di casa.
I genitori, una volta notata l’assenza del piccolo l’hanno cercato e trovato, privo di sensi, nella loro auto parcheggiata sotto il sole cocente. Da lì il trasporto all’ospedale di Sassari dove è stato ricoverato in rianimazione, subito dopo il trasferimento al Gemelli dove è deceduto oggi.