Birgi sarà un centro per gli F-35: via libera al piano da 112milioni

Sarà realizzato il Lightning Training Center

TRAPANI – L’aeroporto militare di Birgi diventa ufficialmente la terza base operativa italiana per gli F-35. Il Ministero della Difesa ha stanziato 112,6 milioni di euro per realizzare il Lightning Training Center, il primo centro di addestramento per piloti di caccia di quinta generazione fuori dagli Stati Uniti.

Il progetto, affidato a un raggruppamento tra Leonardo e Lockheed Martin, prevede la nascita di due gruppi di volo: uno operativo e uno internazionale aperto ai partner Nato ed europei. Il cuore tecnologico sarà una struttura ad alta sicurezza dotata di avanzati simulatori di missione.

I lavori inizieranno entro l’anno e si svilupperanno su un arco quinquennale. La prima capacità operativa è prevista per dicembre 2028, con il completamento definitivo del centro fissato per luglio 2029.

Nonostante le polemiche sulla militarizzazione dell’area, l’investimento promette importanti ricadute industriali e occupazionali per il territorio trapanese.