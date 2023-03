Bis degli Arcieri di Venere ai Campionati Italiani 2023

La Squadra arco olimpico ragazzi maschile ha conquistato per il secondo anno consecutivo il più alto gradino del podio di classe

ERICE (TP) – Vincere è difficile e ripetersi lo è ancora di più, ma la Squadra arco olimpico ragazzi maschile della A.S.D. Arcieri di Venere di Erice non si è fatta intimorire da questa legge dello sport e l’11 marzo scorso, in quel di Rimini, ha conquistato per il secondo anno consecutivo il più alto gradino del podio di classe nella massima competizione nazionale indoor.



Sotto la competente ed appassionata guida della coach Rosy Di Paola, con l’indispensabile supporto dello staff e delle famiglie, Angelo Pace, Cristian Tagliavia e Marco Di Paola hanno condotto una gara di testa sin dalle prime frecce, aumentando via via il vantaggio volee dopo volee, chiudendo con un margine che raramente si è riscontrato in competizioni di quel livello.



Angelo e Cristian in particolare, qualificati anche nella competizione individuale, hanno conquistato anche in questa prestigiose posizioni, chiudendo nell’ordine al quinto ed al sesto posto della speciale classifica, comportandosi da veterani a dispetto della loro giovane età; Marco, lanciato nella mischia direttamente dai giovanissimi, ha dato il suo notevole contributo in un contesto altamente competitivo ed ansiogeno che ha messo a dura prova atleti ben più collaudati.



Aumenta così il bottino della A.S.D. Arcieri di Venere nei Campionati Italiani di tiro con l’arco, che conta ormai due ori, un argento ed un bronzo, ponendo a partire dal 2021 la squadra arco olimpico ragazzi maschile della società presieduta da Mario Brunamonti ai vertici delle classifiche nazionali.