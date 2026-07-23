La nota all'Enel

PALERMO- “Negli ultimi giorni Palermo ha affrontato un’ondata di caldo eccezionale che ha messo a dura prova la città e la rete elettrica, provocando blackout che, in alcune zone, si sono protratti anche per oltre ventiquattro ore”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in una nota.

“Desidero esprimere innanzitutto la mia vicinanza a tutti i cittadini che hanno subito disagi così pesanti e, in modo particolare – dice il sindaco -, alle persone più fragili, agli anziani, alle famiglie, alle attività economiche e a quelle strutture sociosanitarie e assistenziali, comprese le case di cura, che hanno dovuto affrontare per molte ore l’assenza di energia elettrica con tutte le difficoltà che questo comporta. Riconosco l’impegno e lo sforzo profuso dai tecnici di Enel nel ripristino del servizio e negli interventi effettuati in condizioni particolarmente complesse. A loro va il ringraziamento per il lavoro svolto senza sosta”.

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Blackout a Palermo, l’intervento di Lagalla

“Tuttavia, è doveroso prendere atto – continua Lagalla – che i disagi sono stati rilevanti e che hanno avuto conseguenze concrete sulla vita di migliaia di cittadini. Per questo motivo, nelle prossime ore invierò una nota formale ai vertici di Enel affinché venga aperto un confronto sul potenziamento e sull’adeguamento della rete elettrica cittadina. Le temperature estreme che stiamo vivendo non possono più essere considerate eventi eccezionali. Sono fenomeni che, purtroppo, si ripetono con sempre maggiore frequenza durante il periodo estivo e impongono una pianificazione diversa delle infrastrutture”.

“È necessario – conclude – investire oggi per rendere la rete più resiliente e capace di sostenere i carichi determinati dalle nuove condizioni climatiche, riducendo al minimo il rischio di interruzioni prolungate del servizio. Come Amministrazione comunale continueremo a monitorare la situazione e a rappresentare con fermezza le esigenze della città, affinché episodi come quelli registrati in questi giorni non si ripetano e Palermo possa contare su servizi essenziali sempre più affidabili e adeguati in questi frangenti”.