Blitz contro le corse clandestine, sequestrati 23 cavalli e farmaci dopanti

Operazione "Zoccolo duro": sette denunce e multe per oltre 50 mila euro

CATANIA – Sette persone denunciate, 23 cavalli e farmaci dopanti sequestrati, oltre a sanzioni per più di 50 mila euro. È il bilancio dell’operazione “Zoccolo duro”, condotta dalla polizia di Catania contro il maltrattamento di animali e le corse clandestine. L’attività ha portato all’identificazione di 57 persone, oltre 30 delle quali con precedenti.

I controlli nelle stalle abusive

Ai controlli, eseguiti in 19 stalle abusive presenti in diversi quartieri della città, hanno partecipato 50 poliziotti e personale dell’Asp.

I veterinari hanno accertato che tutti gli equidi controllati erano detenuti in luoghi incompatibili con la loro natura, in locali privi di aerazione e in spazi angusti. Alcuni animali sono risultati anche malnutriti.

Molte delle strutture erano già state ispezionate in passato, ma i proprietari non avevano trasferito i cavalli in luoghi idonei e in aziende autorizzate.

In alcuni casi gli agenti sono intervenuti scardinando le porte in ferro di box abusivi e fatiscenti per raggiungere gli animali.

I sequestri e le denunce

In tre stalle i proprietari non si sono presentati e i cavalli sono stati sequestrati a carico di ignoti. In altri due casi, essendo i proprietari detenuti in carcere, sono stati identificati i familiari incaricati della loro custodia.

Le stalle sono state controllate anche dalle unità cinofile della polizia per verificare l’eventuale presenza di armi o sostanze stupefacenti.

La Squadra a Cavallo della Questura ha supportato i veterinari nelle attività di controllo e ha eseguito i sequestri con affidamento temporaneo all’Istituto incremento ippico della Regione Siciliana. Successivamente gli animali saranno affidati all’associazione “Save a Horse”, che si è resa disponibile a prendersene cura gratuitamente.

Farmaci dopanti e furto di energia

Gli uffici investigativi della Questura, la Squadra Mobile e i Commissariati hanno curato l’attività di polizia giudiziaria, procedendo alle denunce e ai sequestri.

Oltre ai casi di maltrattamento animale, gli agenti hanno sequestrato farmaci dopanti e denunciato sette persone per furto di energia elettrica.

L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Catania.