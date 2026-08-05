 Palermo, distrutta la macchina di un avvocato penalista
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Boato e fiamme nella notte. Distrutta la macchina di un avvocato penalista

macchina avvocato
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai.
AGGIUNGI
Indagini sulle cause del rogo
IN VIA LEOPARDI
di
1 min di lettura

PALERMO – Un boato nel cuore della notte. In fiamme la macchina di un noto avvocato penalista palermitano parcheggiata in via Giacomo Leopardi. Il cofano, il motore e la parte anteriore della Land Rover sono andati distrutti.

Leggi anche

Misilmeri, anziana legata e rapinata in casa da due uomini

Regione, pubblicate le graduatorie per le progressioni dei dipendenti

Catania: sequestrati 1 chilo di cocaina, 44 cartucce e un silenziatore

Si indaga sulle cause del rogo, spento dai vigili del fuoco. Il penalista ha presentato una denuncia ai carabinieri, alla luce anche di alcuni furti subiti nei mesi scorsi. Un dato da tenere in considerazione sono le elevate temperature di questi giorni a Palermo che potrebbero avere innescato le fiamme. La macchina era stata revisionata di recente.

I condomini dei palazzi vicini si sono svegliati di soprassalto, ma per fortuna non ci sono stati feriti.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI