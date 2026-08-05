Indagini sulle cause del rogo

PALERMO – Un boato nel cuore della notte. In fiamme la macchina di un noto avvocato penalista palermitano parcheggiata in via Giacomo Leopardi. Il cofano, il motore e la parte anteriore della Land Rover sono andati distrutti.

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Si indaga sulle cause del rogo, spento dai vigili del fuoco. Il penalista ha presentato una denuncia ai carabinieri, alla luce anche di alcuni furti subiti nei mesi scorsi. Un dato da tenere in considerazione sono le elevate temperature di questi giorni a Palermo che potrebbero avere innescato le fiamme. La macchina era stata revisionata di recente.

I condomini dei palazzi vicini si sono svegliati di soprassalto, ma per fortuna non ci sono stati feriti.