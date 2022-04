Bollettino Covid: da inizio pandemia 16 milioni di contagiati in Italia

L'aggiornamento di oggi, le parole del ministro Speranza sulle mascherine

ROMA – I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, sono 73.212. Ieri erano stati 75.020. Le vittime sono invece 202, in aumento rispetto alle 166 registrate ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 1.223.122, 309 in più nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.008.181 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 162.466. I dimessi e i guariti sono 14.622.593, con un incremento di 73.233 rispetto a ieri.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati sono 437.193. Ieri erano stati 446.180 . Il tasso di positività è al 16,7%, stabile rispetto al 16,8% di ieri. Sono 411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.076, ovvero 155 in più rispetto a ieri.

Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza parla dell’obbligo di mascherina al chiuso. “Sarà presa la prossima settimana la decisione finale sull’obbligo di utilizzare le mascherine al chiuso e dopo un confronto con la comunità scientifica”. Secondo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni le mascherine al chiuso potrebbero rimanere per treni, bus, cinema e nei luoghi di lavoro, anche se gli esperti hanno posizioni diverse sull’allentamento o meno di questa misura che è in scadenza il 30 aprile.

A raccomandare prudenza lo stesso ministro Speranza insieme all’Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Superiore di Sanità e molti virologi