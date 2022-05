Bollettino Covid Italia, oltre 17 milioni gli italiani contagiati

Tutti i dati sulla pandemia nel Paese

ROMA – I nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono 44.489. Ieri erano stati 13.668. Le vittime sono invece 148, con un aumento di 46 rispetto a ieri.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore sono 335.217. Ieri erano stati 104.793. Il tasso di positività è al 13,2%, stabile rispetto al 13% di ieri. Sono 337 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.465, ovvero 166 in meno rispetto a ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 967.401, 14.967 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.116.550 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.494. I dimessi e i guariti sono 15.983.655, con un incremento di 59.720 rispetto a ieri.