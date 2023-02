Bologna, 74enne uccide il marito malato e tenta il suicidio

I carabinieri sono sul posto per ricostruire la vicenda

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Avrebbe ucciso il marito malato per poi tentare di togliersi la vita: questi i contorni dell’omicidio avvenuto ieri sera a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna.

Dai dettagli emersi dalla primissima ricostruzione, la donna, di 74 anni, avrebbe ucciso il marito di 78 anni prima di tentare il suicidio. I carabinieri sono sul posto per ricostruire la vicenda e approfondirne la dinamica e il contesto.

