Bonifica post incidenti, dal Comune sì alla concessione da 4,5 milioni

Sala Martorana approva lo schema di convenzione

PALERMO – Uno schema di convenzione per affidare la bonifica stradale dopo gli incidenti. Il consiglio comunale di Palermo approva a maggioranza la delibera che prevede la concessione del servizio che già da alcuni anni, in città, viene svolto dai privati.

Si tratta, in poche parole, di coloro che intervengono dopo un incidente stradale per ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire la ripresa della normale circolazione. Uno scontro che coinvolge uno o più mezzi può comportare, infatti, la presenza di detriti, liquidi, carburante, carico o il danneggiamento di segnali stradali, pali della luce o muri.

Da qui l’esigenza di qualcuno che, in tempi rapidi, effettui una bonifica. Il servizio sarà a costo zero per il comune di Palermo, visto che la ditta che se lo aggiudicherà dopo la gara potrà rivalersi sui responsabili dei danni. Il contratto sarà triennale e, in base ai dati riferiti al periodo precedente, può valere anche 4,5 milioni di euro.

Precise le condizioni previste dallo schema di convenzione: la ditta vincitrice dovrà intervenire entro mezz’ora dalla chiamata (45 minuti se di notte o nei festivi), attivare una centrale operativa e garantire la pulizia del manto stradale.

La delibera presentata dagli uffici dell’assessore Totò Orlando è stata approvata a maggioranza con 20 sì e 11 astenuti. “La novità – commenta l’assessore – è che la bonifica non riguarda solo le strade ma anche i beni comuni come i semafori o i guardrail e si inquadra in una gestione complessiva della sicurezza e della manutenzione stradale”.