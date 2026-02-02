 Crans-Montana, Mattarella “Dobbiamo riconsegnare ai ragazzi una vita piena”
MILANO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato questa mattina all’ospedale Niguarda dove si trovano ricoverati alcuni dei ragazzi feriti nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. “Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza”, ha detto il capo dello Stato incontrando i medici del Niguarda. “Devono farcela, dobbiamo riconsegnare loro una vita piena”, ha detto poi Mattarella ai genitori parlando dei ragazzi ricoverati. Dopo aver incontrato medici e genitori, Mattarella ha fatto breve giro nel reparto.

(ITALPRESS).

-Foto: Quirinale-

