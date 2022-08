Brizz Nuoto Acireale, ufficiale il ripescaggio in Serie A1 Femminile

Il d.s. Saeli: "Ringraziamo la Federazione, questa sfida ha riacceso in noi la voglia di continuare a stupire"

1' DI LETTURA

ACIREALE (CT) – Nella mattinata di oggi la dirigenza della Brizz Nuoto Acireale ha deciso di accettare l’invito della Federazione a prendere parte al campionato di Serie A1 Femminile 2022/2023.La Brizz Acireale dunque approda nel paradiso della Serie A1 italiana femminile per la prima volta nella sua storia diventando così la prima società natatoria acese a raggiungere la massima categoria italiana.



Le parole del D.s. Giovanni Saeli: “Ci teniamo a ringraziare la federazione per la grande opportunità insieme alle società, le persone e gli sponsor che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. I ripescaggi sono sempre situazioni complicate ma é una sfida che ha riacceso in noi la voglia di continuare a stupire. Siamo già a lavoro per arricchire la rosa di elementi che già hanno esperienze nel massimo campionato per provare a dimostrare, in acqua, di meritare questa categoria.”