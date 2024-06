Bronte, spaccata e furto: messo a segno un colpo nella notte

Le indagini dei carabinieri

BRONTE (CATANIA) – “Un forte rumore e poi evidentemente hanno rubato quello che c’era da rubare”. È il brevissimo racconto di un lettore in quello che è stato un furto con spaccata avvenuto nella notte ai danni di un distributore di benzina e l’allarme lanciato alle forze dell’ordine.

Il rifornimento in questione si trova in via Messina. I balordi sarebbero entrati in azione con più mezzi sfondando la porta del casotto che ospitava una cassaforte all’interno della quale parrebbe fossero contenuti centinaia e centinaia di euro.

Le indagini sull’accaduto sono affidate ai carabinieri della Compagnia brontese anche sulla scorta delle immagini a circuito chiuso registrate dalle telecamere del rifornimento.