 Calcio, la squadra degli avvocati di Palermo vince la Coppa Italia
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Battuti in finale i colleghi di Torre Annunziata
CALCIO
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PALERMO – La rappresentativa di calcio a 11 dell’Ordine degli avvocati di Palermo vince la Coppa Italia.
La squadra rappresentata ed allenata dall’avvocato Pietro Alosi quest’anno ha compiuto i 25 anni di attività aggiungendo questo trofeo a un palmares già di tutto rispetto.

In un quarto di secolo la squadra degli avvocati di Palermo ha vinto il titolo italiano di calcio a 11 negli anni 2010, 2015, 2021, 2022 e 2024, il titolo europeo nel 2011 ed un secondo posto ai Mondiali del 2012. Tornando all’ultimo successo in Coppa Italia, la squadra di Alosi ha raggiunto l’obiettivo vincendo la finale contro i colleghi di Torre Annunziata per 3-2. In semifinale Palermo ha sconfitto Gela 3-0.

Nella finalissima contro Torre Annunciata i palermitani si sono imposti per 3-2. Il primo tempo si è concluso 1-0 a con gol di Marandano, nella ripresa il Palermo ha allungato sul 3-1 con gol di Tiscione e Cascina. Nel finale Torre Annunziata ha accorciato le distanze per il definitivo il 3-2.

La squadra degli avvocati palermitani è un mix di giovani e veterani, come il capitano Giacalone, il bomber Marandano e i portieri Trupia e Chibaro. In difesa hanno giocato Spano, Scaletta, Todaro, Priola e Corsino, mentre a centrocampo Aiello, Micagni dietro agli attaccanti Caldaronello e Cacocciola. Tra i giovani si sono distinti Mauroner e Cascina. Decisivo l’apporto dei due esterni over 40 previsti dal regolamento Ferrara e Tiscione, che con la loro esperienza hanno contribuito ad alzare per la prima volta la Coppa Italia. Premiato come miglior portiere Giovanni Trupia.

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