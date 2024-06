Palermo: l’idea per il centrocampo è Mazzitelli, in avanti rebus Brunori

I rosanero vogliono arrivare pronti in vista dell'imminente ritiro

Il Palermo lavora da alcuni giorni per poter rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione di Serie B. La dirigenza del club siciliano sta studiando le prime mosse di calciomercato (che apre ufficialmente l’uno luglio) per mettere a punto una strategia con il fine di consegnare una squadra pronta a mister Dionisi già a partire dall’imminente ritiro (dal 7 luglio a Livigno).

Il nome che nelle ultime ore è emerso con insistenza è quello di Luca Mazzitelli del Frosinone. Fresco di retrocessione in B con i ciociari, il centrocampista è finito nel mirino della compagine rosanero (anche se bisognerà capire le intenzioni del club giallazzurro per il suo futuro). Dionisi, comunque, dovrebbe anche valutare i rientri dai prestiti di Damiani e Saric per la linea mediana della propria squadra, mentre attende il rinnovo di contratto di Segre.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, invece, il nome in cima alle preferenze del ds De Sanctis e del consulente del CFG Bigon è quello di Sebastiano Esposito. Inoltre, se dovesse concretizzarsi la cessione di Matteo Brunori (avrebbe alcune richieste in Serie A), il Palermo potrebbe valutare l’approdo in rosanero di Massimo Coda, attaccante esperto per la Serie B.

Valutazioni, sondaggi, idee: la dirigenza della società di viale del Fante si sta adoperando per lavorare con largo anticipo per raggiungere obiettivi importanti nel prossimo campionato cadetto. Avere già un’ossatura forte in vista del ritiro pre campionato potrà essere un vantaggio da non sottovalutare.

Foto in alto dal profilo Instagram di Luca Mazzitelli