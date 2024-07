Le prime 3 giornate di B fuori casa: la richiesta del Palermo per i calendari

La causa è la condizione in cui versa lo stadio "Renzo Barbera"

In vista del sorteggio dei calendari della Serie B 24-25, in programma nella serata di mercoledì 10 luglio a La Spezia a partire dalle ore 19.00, il Palermo ha chiesto di poter disputare le prime tre giornate di campionato in trasferta. A rappresentare i siciliani in Liguria ci sarà l’amministratore delegato Giovanni Gardini.

Tale necessita è conseguenza delle condizioni in cui versa lo stadio “Renzo Barbera”. L’impianto sportivo di viale del Fante richiede infatti importanti interventi da realizzare, con conseguenti investimenti.

Il club rosanero ha sempre dato massima disponibilità a quest’ultimi. Uno dei principali interventi previsto nelle prossime settimane riguarda la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione, che richiederà un tempo maggiore per la realizzazione. Ecco perché la richiesta di giocare le prime tre giornate di campionato fuori casa.