Caltanissetta, aggredisce sanitari e poliziotti: arrestato un 40enne

Ai domiciliari un pregiudicato che ha seminato il panico al pronto soccorso del Sant'Elia

CALTANISSETTA – Arrestato un pregiudicato 40enne di Caltanissetta andato in escandescenza mentre era trasportato in ambulanza e al triage dell’Ospedale Sant’Elia. I fatti sono avvenuti sabato scorso, l’uomo ha seminato il panico nel pronto soccorso, tanto da obbligare il personale sanitario a richiedere l’intervento della polizia.

Gli agenti hanno bloccato e arrestato l’uomo che adesso dovrà rispondere di resistenza e minacce a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il comportamento violento del quarantenne iniziato in ambulanza e proseguito al pronto soccorso è continuato anche alla presenza dei poliziotti che lo hanno immobilizzato e portato in questura. Anche qui il 40enne non si è fermato, aggredendo due agenti con calci agli arti inferiori. Su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ieri il Tribunale di Caltanissetta ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari”.