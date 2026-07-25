 Caltanissetta: camera ardente per Marchì: fissati i funerali
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Caltanissetta, l’incendio e il malore: camera ardente per Marchì

Alessandro Marchì vigile del fuoco
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Fissati i funerali
la tragedia
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CALTANISSETTA – È stata allestita nella sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta la camera ardente per Alessandro Marchì, il pompiere di 59 anni morto nei giorni scorsi dopo essersi sentito male durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio in contrada Mimiani, nel territorio di San Cataldo.

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Caltanissetta, camera ardente per Marchì

Numerosi vigili del fuoco, rappresentanti delle istituzioni, appartenenti alle forze dell’ordine e cittadini hanno raggiunto il comando per rendere omaggio alla vittima. Marchì si è improvvisamente accasciato durante le operazioni di spegnimento del rogo e stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Elia.

Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita l’uomo è deceduto. I funerali saranno celebrati martedì 28 luglio, alle 10.30, nella Cattedrale di Caltanissetta.

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