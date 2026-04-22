Caltavuturo isolata, Figuccia: “Interventi urgenti per la viabilità”

Trazzera da Scillato chiusa

CALTAVUTURO (PALERMO) – “Caltavuturo oggi è un paese isolato e non possiamo permettere che cittadini e imprese continuino a vivere questa situazione di grave disagio e pericolo”. Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana. “La trazzera in uscita da Scillato verso Caltavuturo risulta chiusa e all’uscita del paese il crollo di massi sta impedendo il transito dei mezzi pesanti – spiega -. Una situazione estremamente grave che costringe molti cittadini a percorrere oltre 50 chilometri in più per rientrare a casa o raggiungere il posto di lavoro”.

“Siamo di fronte a un vero e proprio disastro che sta generando forte preoccupazione e tensione tra i residenti – aggiunge Figuccia -. Per questo motivo chiedo un intervento immediato della Protezione civile e degli enti competenti per rimuovere i massi, liberare la parete rocciosa pericolante e mettere in sicurezza l’intera arteria stradale”.

“Occorre avviare con urgenza tutte le necessarie azioni di risanamento, consolidamento e ripristino della viabilità, affinché Caltavuturo non resti isolata e si possa garantire il diritto alla mobilità in sicurezza per cittadini, lavoratori e imprese del territorio”, conclude Figuccia.