Calvario per i passeggeri del volo Catania-Pisa decollato con ore di ritardo

Un'attesa interminabile con i viaggiatori giunti a destinazione solo alle 4 del mattino.

CATANIA. Nottata da incubo per centinaia di passeggeri diretti in Toscana. Dovevano raggiungere Pisa dopo aver trascorso qualche giornata di vacanza, ma il volo ha riportato oltre quattro ore di ritardo all’atterraggio. È accaduto, ieri sera, domenica 18 settembre, con il volo Catania Pisa FR8269, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair.

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 22:05 e atterrato solamente alle 04:01 dell’indomani.