Cancello di casa travolge e uccide bimba di 9 anni

Tragedia nel Bergamasco. Una bambina di 9 anni è morta schiacciata dal cancello della sua abitazione a Trescore Balneario, in val Cavallina.

L’incidente è avvenuto attorno alle 19:30 di martedì 5 aprile. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola si trovava sullo scivolo di casa quando il pesante cancello ha ceduto, travolgendola. I familiari hanno allertato immediatamente il 112, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

La piccola è stata trasferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni molto gravi ed è morta in serata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bergamo per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.