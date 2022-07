Candiani: “Hotspot di Lampedusa al collasso”

Si fanno sentire i leghisti.

LAMPEDUSA – “L’hotspot di Lampedusa nuovamente al collasso: gli arrivi si moltiplicano senza sosta e nel centro si contano ormai 2mila persone a fronte di una capienza di circa 350. Numeri impressionanti che, insieme al dato generale di oltre 35mila sbarchi, sono una plastica dimostrazione del fallimento della gestione Lamorgese. La situazione con l’estate non potrà che peggiorare e siamo stanchi di assistere ad una gestione totalmente inadeguata. All’Italia serve un cambio di passo nell’interesse dei cittadini ed una vera operazione di contrasto all’immigrazione irregolare, come quella messa in campo da Matteo Salvini quando era ministro dell’Interno”. Lo afferma il senatore Stefano Candiani della Lega.