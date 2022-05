Indagini per capire la natura del rogo

1' DI LETTURA

CANICATTÌ (AGRIGENTO) – Un incendio ha parzialmente danneggiato parte delle secolari piante dell’uliveto di contrada Cucca vecchia, a Canicattì, in provincia di Agrigento.

L’uliveto è da anni confiscato, ma ancora non assegnato. Indagini sono in corso per stabilire la natura del rogo.