Caos Garanzia Giovani: “Molti lavoratori non hanno ricevuto un euro”

La denuncia di Cna Trapani: "Ennesimo fallimento del governo regionale"

Nonostante il nome del progetto sia “Garanzia Giovani 2”, quello che manca ai giovani siciliani in cerca di occupazione, che stanno svolgendo tirocini extracurricolari nell’espletamento della misura 5, è proprio la “garanzia” di vedersi riconosciuta ed erogata l’indennità mensile prevista dal progetto.

In un periodo di campagna elettorale, dove più o meno tutte le forze politiche manifestano interesse per il futuro dei nostri ragazzi, si delinea ancora una volta l’orizzonte dello sfruttamento.

La Regione, infatti, non devolve i fondi necessari al pagamento di coloro che hanno iniziato il periodo di formazione in azienda, per il quale è prevista un’indennità di partecipazione mensile fino a 500 euro.

“Molti di questi giovani lavorano da mesi senza ricevere neanche un euro dalla Regione”, le parole del dirigente di una nota azienda, che ha nel suo organico alcuni di loro e preferisce restare anonimo. “Si tratta di 300 euro al mese. Una vergogna lavorare 8 ore al giorno e non venire pagati come previsto”.

Dalle testimonianze raccolte emerge un quadro generale davvero sconfortante. Dei tantissimi Neet, ragazzi non impegnati in un’attività lavorativa e non inseriti in un corso scolastico o formativo (Not in Education, Employment or Training), che hanno aderito al programma sperando in un domani migliore, buona parte sta abbandonando il progetto.

“Una misura di politica attiva del lavoro attesa dal 2015, che poteva essere una grande opportunità per avvicinare tanti giovani al mondo del lavoro, evitando che emigrino”, commentava recentemente Francesco Cicala, segretario provinciale della Cna Trapani. “Ma ad oggi, pochissimi sono stati pagati e tanti a distanza di 5 mesi stanno rinunciando”.



Nel dettaglio la denuncia di CNA Trapani

“Stiamo assistendo all’ennesimo fallimento del governo regionale, che con le lungaggini della sua macchina burocratica e organizzativa di fatto limita lo sviluppo economico ed occupazionale della nostra terra”, sono le parole congiunte del segretario Cna Cicala e del presidente Giuseppe Orlando, che tornano a parlare della vicenda con toni più duri e disistima.

“Come CNA Trapani, che funge da Agenzia per il Lavoro APL, siamo riusciti ad attivare oltre cento tirocini formativi per i giovani in tutta la provincia, favorendo l’incontro tra gli stessi e le aziende del territorio. Saremmo anche mediamente soddisfatti se non fosse che dallo scorso marzo nessuno di questi giovani ha ricevuto i pagamenti che spettano loro secondo il Programma. Un fatto che troviamo a dir poco vergognoso e che certifica l’incapacità della nostra classe politica di cogliere al meglio un ottimo strumento per favorire l’occupazione giovanile”, ha aggiunto ancora Cicala.

“Nonostante la seconda fase del Programma sia destinata ad una più vasta platea, e nonostante l’iniziativa fosse cumulabile con la misura del reddito di cittadinanza, abbiamo avuto tantissime difficoltà ad individuare giovani interessati a fruire di questa opportunità, segno della grande sfiducia che hanno nelle istituzioni”.

“In qualità di ente intermediario, ci stiamo facendo carico anche delle lamentele dei ragazzi che abbiamo indirizzato a fare l’esperienza dei tirocini a 300 euro al mese, e che ad oggi non hanno percepito nemmeno un euro, a distanza di mesi dall’avvio del progetto.” Dichiara invece Orlando. “Le stesse aziende ospitanti ci segnalano il problema. La questione deve essere addebitata al governo regionale, che per l’ennesima volta sta dando prova di non sapere gestire al meglio un progetto che prevede ingenti risorse, bloccandosi in inutili e farraginosi iter burocratici, e alimentando ancora di più la fuga dalla Sicilia dei talenti nostrani”.