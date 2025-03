Impiegate diverse squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo

MISILMERI (PALERMO) – Un capannone agricolo è andato in fiamme la scorsa notte in via del Sommacco a Misilmeri, in provincia di Palermo, attorno alle 23.

L’incendio è stato domato e la zona bonificata questa mattina. Sono state impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Indagano i carabinieri, al momento non è esclusa alcuna ipotesi.

A Partinico, invece, alcune auto sono state colpite da corpi di arma da fuoco.