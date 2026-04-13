 Capello "Fabregas merita il premio Bearzot. Malagò in Figc? E' l'uomo giusto"
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Capello “Fabregas merita il premio Bearzot. Malagò in Figc? E’ l’uomo giusto”

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Capello “Fabregas merita il premio Bearzot. Malagò in Figc? E’ l’uomo giusto”

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