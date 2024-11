Dopo la violenza i sindacati hanno indetto uno sciopero per domani, martedì 5 novembre

GENOVA – Un capotreno è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato su un convoglio regionale in viaggio tra Genova e Busalla.

L’aggressione, avvenuta all’altezza della stazione ferroviaria di Rivarolo, sarebbe stata scatenata da un controllo dei biglietti. L’uomo, un 40enne, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Genova, con due ferite al fianco che non hanno raggiunto, per fortuna, organi vitali.

Fermati due nordafricani

I carabinieri hanno raccolto una descrizione degli aggressori e hanno circondato l’area della stazione con diverse pattuglie, individuando una coppia di stranieri di origine nordafricana: i due sono stati fermati.

Lo sciopero

A seguito dell’accoltellamento, il personale ferroviario ha annunciato lo sciopero domani 5 novembre, dalle 9 alle 17. La protesta è stata indetta dal personale di Trenitalia, Trenitalia Tper, Fs Security, Italo Ntv, Trenord. Lo hanno proclamato oggi i sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti.

