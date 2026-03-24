 Carburanti, Pichetto “Proroga taglio accise verrà valutato dal Governo”
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Carburanti, Pichetto “Proroga taglio accise verrà valutato dal Governo”

Carburanti, Pichetto “Proroga taglio accise verrà valutato dal Governo”
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ROMA (ITALPRESS) – Un Cdm per i prezzi dei carburanti “verrà valutato. Vorrei ricordare che la partita dei carburanti riguarda principalmente il Mit, con cui collaboriamo unitamente. Stiamo vedendo la rilevazione dei prezzi e su questo verrà fatta una valutazione. Aspettiamo il report che ci daranno tutti gli organi che sono impegnati a fare questa valutazione”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’assemblea Arte. Quanto all’ipotesi di una proroga del taglio delle accise sui carburanti “verrà valutata da tutto il Governo complessivamente anche rispetto a quello che è il quadro complessivo, non si può spezzettare”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

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