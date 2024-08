Carcere di Augusta, nuova aggressione a un agente della Penitenziaria

Le parole di Calogero Navarra, segretario del Sappe. Interviene Nicita (Pd)

AUGUSTA (SIRACUSA) – Nuova aggressione nel carcere di Augusta a un agente della polizia penitenziaria. Lo denuncia il Sappe.

Augusta, nuova aggressione

“La scorsa notte un detenuto che si era già reso autore di altre aggressioni ed è sottoposto a regime di 14 bis – dice Calogero Navarra, segretario per la Sicilia del sindacato autonomo polizia penitenziaria – ha messo a soqquadro la cella, ha acceso un rogo e minacciato i colleghi, assumendo comportamenti contrari all’ordine ed alla sicurezza interna”.

“Il carcere di Augusta fino a non poco tempo fa – continua Navarra – costituiva un’eccellenza in tutta la Regione: ad oggi non è più così. Purtroppo, la situazione è devastante in tutti gli istituti d’Italia, ma la Sicilia, e Augusta in particolar modo, risente molto anche della cattiva gestione del Provveditorato dei detenuti che si rendono autori di aggressione a danno del personale di polizia penitenziaria“.

Interviene Nicita (Pd)

“A fronte di alcuni episodi di aggressione ad agenti di custodia avvenuti in questi giorni nelle carceri del siracusano, esprimiamo piena solidarietà agli agenti feriti e prendiamo atto delle dichiarazioni delle diverse sigle sindacali sulle condizioni insostenibili e sul sovraffollamento, che saranno oggetto di nuove interrogazioni al Governo”. Sono le parole del senatore Antonio Nicita, Vice presidente del gruppo PD.

“In alcune di queste strutture – continua il senatore del Pd -, nei mesi scorsi, alcune persone detenute sono morte a seguito di sciopero della fame. Torniamo quindi a effettuare una serie di visite ispettive nelle strutture carcerarie della Sicilia orientale nelle ultime settimane di agosto. L’approccio securitario ‘Law & Order’ – conclude – del Governo Meloni ha ulteriormente esasperato le condizioni carcerarie italiane”.