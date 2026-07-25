 Antoci (M5S): "Da Nordio parole spropositate contro De Lucia"
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Carceri, Antoci (M5S): “Da Nordio parole spropositate contro De Lucia”

Giuseppe Antoci M5s
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L'eurodeputato: "Rafforzare gli organici della Penitenziaria, non attaccare i magistrati"
LA POLEMICA
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PALERMO – L’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci, componente della commissione Giustizia del Parlamento europeo e presidente della commissione Politica Dmed a Bruxelles, critica le dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio successive alle affermazioni del procuratore di Palermo Maurizio De Lucia sulle criticità del sistema carcerario.

“Le dichiarazioni del ministro Nordio dopo le affermazioni del procuratore Maurizio De Lucia, che ha evidenziato particolari problematiche delle carceri, appaiono surreali e spropositate”, afferma Antoci.

L’eurodeputato si chiede inoltre “dov’era il ministro quando dalle carceri si dava ordine di compiere attentati a fini estorsivi? E, ancora, dov’era quando si ordinavano pestaggi attraverso videochiamate proprio dalle carceri?”.

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“Qui nessuno mette in discussione la grande professionalità della Polizia penitenziaria, anzi è proprio il contrario”, aggiunge Antoci.

Secondo l’esponente del M5S, “piuttosto che attaccare uno dei magistrati più esposti e a rischio del nostro Paese, il ministro dovrebbe occuparsi di rafforzare gli organici della Polizia penitenziaria, così da rendere il lavoro degli operatori più sicuro ed efficace e le carceri più controllate”.

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