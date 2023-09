Carini, auto in fiamme in piazza Stazione: distrutta una Giulietta

Intervenute due squadre di vigili del fuoco. Il rogo sarebbe partito da un cortocircuito

CARINI – Un’auto è andata in fiamme in piazza Stazione a Carini, nel Palermitano. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio che ha distrutto una Giulietta Alfa Romeo ed evitare che venissero danneggiati anche i mezzi parcheggiati vicino. Il rogo sarebbe stato causato da un cortocircuito.