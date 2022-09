Carl Brave in Sicilia: tappa a Palermo e Catania

L'artista vanta oltre 30 dischi di platino

1' DI LETTURA

PALERMO – Domani Carl Brave si esibirà in concerto a Bagheria (PA) al Piccolo Parco Urbano (co-organizzata da GoMAd Concerti, Palermo Suona e Puntoeacapo) e il 9 settembre a CATANIA Villa Bellini. Apertura cancelli ore 18.30, concerto ore 21.00. Biglietti POSTO UNICO B € 28,80.

Carl Brave, artista e produttore multiplatino, sarà protagonista di un’estate di grandi live nei più importanti festival estivi italiani. Un viaggio che attraverserà da nord a sud il nostro paese toccando alcuni dei palchi più suggestivi dell’estate italiana, accompagnato dalla sua super band composta da dieci elementi tra percussioni, fiati (trombe e sax), basso, batteria, chitarre e tastiere.

Artista da oltre 30 Dischi di Platino, tour sold out e primi posti in radio, Carl Brave è tra i nomi più richiesti del panorama musicale italiano. Pioniere come producer e primo rapper a portare la sua musica nei teatri con il suo tour nell’insegna del sold out “Notti Brave in Teatro”. In pochissimi anni, concerto dopo concerto, ha conquistato pubblico e critica fino al concerto evento dello scorso anno all’Arena di Verona. La nuova tournée di Carl Brave è prodotta e organizzata da Francesco Barbaro di OTR Live.