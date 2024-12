Ecco cosa fare per ottenere la tariffa agevolata

Procedure più veloci per ottenere lo sconto riservato ai siciliani sui voli Ita Airways. Lo sconto del 50% per le tratte da Catania e Palermo verso Roma Fiumicino e Milano Linate (e viceversa) sarà applicato automaticamente al momento della prenotazione senza la necessità di dover chiedere il rimborso.

L’iniziativa in favore di tutti i cittadini residenti o nati in Sicilia vale per i voli effettuati dal 07 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025. Lo sconto è applicato sul costo totale del biglietto aereo, comprensivo di tutte le tasse, spese e accessori. Il bagaglio a mano è incluso.

Ita Airways, come ottenere lo sconto

Per usufruire dell’offerta bisogna seguire questi passaggi. In fase di prenotazione indicare la condizione di residente in Sicilia cliccando sul pulsante “Tariffe Residenti Sicilia” sul sito o App della compagnia.

Inserire gli estremi del documento di riconoscimento nella schermata dei dati passeggeri. Lo sconto sarà visualizzato durante il flusso di acquisto e applicato in fase di pagamento.

Lo sconto vale per i voli tra gli aeroporti siciliani e tutti gli aeroporti italiani, ma la procedura automatica è operativa unicamente per i voli da Catania e Palermo verso Roma Fiumicino e Milano Linate e viceversa.

I rimborsi per gli altri voli

I clienti che acquistano online un biglietto per volare da Catania e Palermo verso altri aeroporti possono beneficiare dello sconto, ma per dovranno chiedere il rimborso sull’apposita piattaforma della Regione Siciliana https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli che ha avviato la compagna per andare incontro alle esigenze dei siciliani costretti ad affrontare un salasso per abbracciare i propri cari a Natale.

Previsto anche un servizio di assistenza telefonica al numero 0918488653 e con mail infocarovoli@regione.sicilia.it

Nelle prossime ore anche Aeroitalia dovrebbe adeguare i sistemi elettronici e consentire lo sconto diretto al momento della prenotazione.