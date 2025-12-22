 Caro voli, sit in di protesta davanti all'aeroporto di Palermo
Caro voli, sit in di protesta davanti all’aeroporto di Palermo

All'iniziativa ha aderito anche la Cgil Sicilia
PALERMO – C’era anche la Cgil oggi all’aeroporto Falcone e Borsellino, a protestare accanto ai giovani di “Nun si parti” e a Federconsumatori contro il caro voli, che impedisce a molti , studenti, lavoratrici e lavoratori, o rende assai difficile tornare per le festività nella loro terre d’origine.

“Il caro voli – ha detto Gabriella Messina, segretaria confederale Cgil Sicilia – è uno degli aspetti del diritto alla mobilità negato nella nostra regione. Noi ci battiamo assieme ai giovani perché possano liberamente scegliere se continuare a vivere, studiare, lavorare in Sicilia o tornarci, affinchè si creino le condizioni e le opportunità perché questo sia possibile, cioè con lo sviluppo, con il lavoro, con le politiche per il diritto allo studio. La mobilità e un vero diritto di continuità territoriale sono cose che vanno in ogni caso garantiti, soprattutto a chi, studenti, lavoratori, è stato costretto a spostarsi dalla Sicilia per mancanza di prospettive”.

