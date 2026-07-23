Casa popolare recuperata e subito assegnata a una famiglia

Ferrandelli: "È la Palermo della normalità e della legalità"

Un alloggio di edilizia residenziale pubblica è stato recuperato e riassegnato nella stessa giornata a una famiglia inserita nella graduatoria dell’emergenza abitativa. L’operazione è stata effettuata giovedì 23 luglio nel quartiere Fiera di Palermo dall’assessorato comunale all’Abitare sociale, con il supporto degli uffici competenti e del Nucleo Tutela Risorse Immobiliari della Polizia municipale. L’immobile, situato all’interno del complesso di via Don Minzoni, è tornato nella disponibilità del Comune dopo la riconsegna volontaria da parte degli eredi del precedente assegnatario, deceduto.

Palermo, la descrizione della casa popolare

Si tratta di un appartamento al piano terra, in buone condizioni e accessibile anche a persone con disabilità. Proprio queste caratteristiche hanno consentito all’amministrazione di assegnarlo immediatamente al primo nucleo familiare avente diritto presente nella graduatoria dell’emergenza abitativa, offrendo una risposta rapida a una situazione di particolare difficoltà.

La soddisfazione dell’assessore Ferrandelli

L’assessore comunale all’Abitare sociale, Fabrizio Ferrandelli, ha sottolineato il valore dell’iniziativa. “Si tratta di un gesto di grande senso civico – ha dichiarato – che dimostra come stia maturando un’importante inversione di tendenza”.

“L’azione costante dell’Amministrazione comunale, improntata alla legalità, ai controlli e alla corretta gestione del patrimonio pubblico, sta riuscendo a penetrare nella coscienza dei palermitani – ha proseguito – Sempre più cittadini comprendono che, cessati i presupposti previsti dalla legge per l’utilizzo di un alloggio popolare, è giusto riconsegnarlo affinché possa essere destinato a chi ne ha realmente diritto”.

“È questa la Palermo che vogliamo”

“La circostanza che oggi siamo riusciti ad assegnare contestualmente un immobile in ottime condizioni, accessibile anche a un soggetto con disabilità, rappresenta il segno tangibile di un’Amministrazione efficiente, capace di trasformare il rispetto delle regole in un beneficio immediato per chi vive una condizione di emergenza abitativa”, ha aggiunto Ferrandelli.

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“Ogni casa recuperata e subito riassegnata è una vittoria della legalità e della giustizia sociale. È questa la Palermo che vogliamo: una città nella quale il rispetto delle regole non è un’eccezione, ma la normalità, e nella quale i beni pubblici tornano rapidamente a svolgere la loro funzione sociale a beneficio delle famiglie più fragili”, ha concluso.

Nelle scorse settimane, l’assessore Ferrandelli – impegnato nella lotta contro il racket degli alloggi abusivi – è stato posto sotto scorta.