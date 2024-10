Caso fideiussioni, Catania penalizzato di 1 punto in classifica

Quarantacinque giorni di inibizione per Pelligra e Grella

CATANIA – Un punto di penalizzazione per il Catania. Per il club etneo la punizione giunge per “responsabilità oggettiva”: il presidente Rosario Pelligra e il vicepresidente Vincenzo Grella inibiti per 45 giorni.

La Procura Federale ha deciso tali provvedimenti perchè Pelligra e Grella hanno “omesso, entro il termine del 9 agosto 2024, di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto al milione di euro dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili di calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati per la società Catania”.

La nuova classifica

Diventa, dunque, questa la nuova classifica del girone C del campionato di Serie C, dopo la penalizzazione di un punto inflitta ai rossoazzurri: AZ Picerno, Benevento, Monopoli 16 punti; Audace Cerignola 15; CATANIA*, Giugliano, Potenza 14; Sorrento, Trapani 13; Avellino, Cavese 10; Casertana, Foggia 8; ACR Messina, Team Altamura, Crotone, Latina 7; Juventus Next Gen 6; Turris* 5; Taranto 3.

La “premonizione” di Trantino

Un fatto, quello per l’appunto della penalizzazione, che in qualche modo il 4 settembre scorso il primo cittadino Enrico Trantino aveva già anticipato.