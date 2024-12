Castelvetrano, maretta nel centrodestra dopo il rimpasto in giunta

Il coordinatore provinciale di FI Toni Scilla: disattesi gli impegni

CASTELVETRANO – Il coordinatore provinciale a Trapani di Forza Italia Tony Scilla contesta il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini dopo la nomina di assessore di Salvatore Ingrasciotta, in quota a ‘Prima l’Italia-Lega’.

L’ex deputato mazarese si aspettava che il quinto assessore in giunta toccasse a Forza Italia: “il partito è stato determinante per l’affermazione della proposta amministrativa che ha portato all’elezione a sindaco di Giovanni Lentini. La presenza del movimento azzurro nella squadra di governo cittadino non sarebbe stata, quindi, una gentile concessione del sindaco, ma avrebbe rappresentato il legittimo e concordato ruolo che Forza Italia ha conquistato sul campo, con impegno e lealtà”.

Scilla parla, dunque, di “mancanza di rispetto degli impegni”. Il partito azzurro però, a livello locale, è spaccato. La forzista Barbara Vivona, vice presidente del consiglio comunale che fa riferimento al deputato Stefano Pellegrino, non ha contestato il sindaco per la scelta di Ingrasciotta. Qualche settimana addietro, la nomina di Davide Brillo ad assessore ha pure sollevato polemiche dentro Fratelli d’Italia. Il coordinatore provinciale Maurizio Miceli ha contestato il sindaco per la nomina e i due consiglieri comunali Vitalba Pellerito e Francesco Sammartano sono passati all’opposizione.