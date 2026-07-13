 "Minardo ha ricostruito fiducia". Parlano gli esponenti di Forza Italia
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Castiglione, D’Agostino e Tomarchio: “Minardo ha ricostruito fiducia”

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Le parole degli esponenti di Forza Italia
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CATANIA – “Il lavoro svolto dal commissario regionale Nino Minardo in questi mesi è stato determinante per ricostruire un clima di entusiasmo, partecipazione e fiducia nei territori e tra i militanti e gli amministratori di Forza Italia. Un risultato che merita pieno riconoscimento”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il deputato nazionale Giuseppe Castiglione e i deputati regionali Nicola D’Agostino e Salvo Tomarchio, che sottolineano come lo stesso percorso di rinnovamento vada ora replicato anche nell’area etnea.

Castiglione, D’Agostino e Tomarchio: “Minardo ha ricostruito fiducia”

“Anche a Catania e nella sua provincia – proseguono i tre parlamentari – occorre un profondo rinnovamento, nel rispetto e nella valorizzazione delle storie e dell’impegno di tutti, soprattutto di chi ha ricoperto e ricopre importanti ruoli. È una fase fisiologica e necessaria per dare nuovo slancio al partito”.

“Abbiamo fiducia – concludono Castiglione, D’Agostino e Tomarchio – che anche a Catania, come sta avvenendo in tutta la Sicilia, questo percorso sarà inclusivo e saprà dare spazio e rappresentanza alle migliori energie, per attrezzare il partito ad affrontare le sfide che ci attendono e per dare voce e rappresentanza ai bisogni reali delle nostre comunità”.

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