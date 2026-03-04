Catania, a giugno 210 nuovi posti gratuiti negli asili di caseggiato

Salgono a 522 i bimbi assistiti

CATANIA – A giugno altri 210 posti gratuiti per la prima infanzia a Catania. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Trantino potenzia i servizi educativi con l’apertura di sette nuove sedi tra “Asili di caseggiato” e micronidi, portando a 522 il numero complessivo dei minori assistiti gratuitamente in città.

L’intervento, finanziato con oltre 6,4 milioni di euro provenienti dal Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi e dal Sistema Integrato 0-6 anni, mira a rafforzare le politiche a sostegno delle famiglie e a garantire una presenza più capillare nei quartieri dove la domanda è più alta.

Le nuove strutture sorgeranno a San Giovanni Galermo (I.C. Di Guardo/Quasimodo), Librino (due sedi all’I.C. Rita Atria), San Giovanni La Rena (plesso Goretti), San Leone/Nesima (I.C. Montessori/Mascagni e plesso I.C. San Giovanni) e nel centro storico (I.C. Coppola/Deledda). Ogni sede potrà accogliere fino a 30 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, in ambienti pensati per favorire socializzazione e apprendimento attraverso il gioco.

L’apertura coinciderà con l’avvio dei progetti estivi, offrendo un supporto concreto ai genitori nella conciliazione tra vita lavorativa e cura dei figli durante i mesi più caldi. Il progetto è realizzato attraverso un percorso di co-progettazione con enti del Terzo Settore, in collaborazione con la Direzione Famiglia e Politiche Sociali e la Direzione Pubblica Istruzione.

“Si tratta di un investimento strategico sulle famiglie catanesi e sul futuro della comunità”, ha dichiarato l’assessora ai Servizi Sociali Serena Spoto, sottolineando l’importanza di portare servizi educativi di qualità anche nelle periferie.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, tramite SPID, sul sito istituzionale del Comune. In caso di richieste superiori ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria in base all’ordine cronologico di presentazione.