Catania, allarme pacco bomba all’ufficio smistamento delle Poste

Secondo caso in pochi giorni

CATANIA – Nuovo allarme bomba, la notte scorsa, al centro di smistamento delle Poste nella zona industriale di Catania dove la presenza di un pacco sospetto ha fatto scattare la procedura di sicurezza. Il plico, è stato poi accertato, era stato confezionato in maniera tale da fare scattare l’allarme e fare sospendere l’attività durante le verifiche da parte degli artificieri della polizia.

Quello della notte scorsa è l’ennesimo allarme bomba scattato nel centro smistamento delle Poste a Catania, quello precedente era avvenuto lo scorso sabato pomeriggio con un plico che conteneva una sbarra di ferro e dei fili elettrici per simulare un ordigno. Indaga la polizia.