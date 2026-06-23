CATANIA – Un borseggiatore in fuga nel centro di Catania e i cittadini si mobilitano, fornendo indicazioni sulla via di fuga del ladro.
Catania, borseggiatore in fuga
Sul posto arriva anche il sindaco, Enrico Trantino, che cerca di catturarlo mettendosi sulle sue tracce tra le strette via del rione San Berillo Vecchio.
L’uomo riesce però a fuggire anche alla cattura da parte di una pattuglia della polizia locale la cui auto è bloccata, involontariamente, da veicoli che hanno bloccato la strada. Le indagini proseguono con l’analisi dei video dei sistemi di sorveglianza della zona per identificare il borseggiatore.
Confermata la presenza del sindaco tra gli inseguitori del borseggiatore, a bordo della sua vespa, segnalata da alcuni operai di un cantiere aperto in via Pistone.