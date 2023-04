Catania sul velluto: 13esima vittoria consecutiva

I rossoazzurri non mollano la presa, conquistando i tre punti con un gol per tempo

CATANIA – Liquidata di slancio anche la “pratica” Lamezia, la squadra che, sulla carta, avrebbe dovuto contendere il salto di categoria ai rossazzurri. Nel giorno in cui Alessio Castellini viene insignito del 1° Premio intitolato all’indimenticata speaker Stefania Sberna, il Catania porta a casa l’ennesima vittoria di questa trionfale stagione, in un “Massimino” gremito in ogni settore come confermano i quasi 18 mila spettatori che hanno assistito al match. La promozione in serie C è già in cassaforte ma i ragazzi allenati da Giovanni Ferraro non mollano la presa, conquistando i tre punti con un gol per tempo.

Gara viva e combattuta sin dai primissimi minuti con i padroni di casa che potrebbero sbloccarla subito ma Ciccio Lodi opta per il “cucchiaio” dagli 11 metri e Mataloni ringrazia. Ma il vantaggio rossazzurro è solo rinviato di qualche minuti perché al 18° Chiarella sfrutta a dovere una mischia susseguente a calcio d’angolo e spedisce il pallone in rete senza troppe difficoltà. La reazione del Lamezia è blanda e Bethers se la cava egregiamente nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa.

Nella ripresa, complice anche la girandola di sostituzioni, il ritmo sembra scemare un tantino con il Catania che fallisce più volte il raddoppio ed il Lamezia che sfiora il pari in un paio di circostanze. In pieno recupero… c’è gloria ulteriore per Andrea Russotto che è freddissimo a sfruttare il lungo lancio di Lorenzini ed a siglare, così, il definitivo 2-0.

Tifosi in festa, poi, a festeggiare l’ennesima affermazione di una squadra che ha già regalato tante soddisfazioni e che vuole chiudere in crescendo la stagione… mentre la dirigenza si concentra, probabilmente già, sulla composizione di un organico che anche l’anno prossimo dovrà essere protagonista in terza serie.

Stadio “Angelo Massimino” di Catania

domenica 2 aprile 2023 – ore 15,00

12^ giornata di ritorno – Serie D girone I 2022-2023

CATANIA – LAMEZIA

2 – 0

CATANIA SSD– (4-3-3)Bethers, Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini, Rizzo, Lodi (k) (dal 10°s.t. Palermo), Baldassar (dal 42°s.t. Privitera), Chiarella (dal 36°s.t. Buffa), Sarao (dal 16°s.t. Jefferson), De Luca G. (dal 12°s.t. Russotto).

A disposizione: Groaz, Boccia, Di Grazia, Giovinco.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

LAMEZIAFC– Mataloni, Miliziano, Zulj, Silvestri, De Luca U. (dal 33°s.t. Monteleone), Maimone (k), Emmanouil (dal 13°s.t. Cristiani), Addessi, Borgia (dal 13°s.t. Morana), Alma, Terranova.

A disposizione: Quartarone, Nemia, Kanoute, Graziano, Niakate, Vasilj.

Allenatore: Claudio De Luca.

Arbitro: Ciro Aldi di Lanciano.

Assistenti: Antonio Giangregorio (Padova) e Luca Gibin (Chioggia).

Reti: 18°s.t. Chiarella (CT); 50°s.t. Russotto (CT).

Ammoniti: De Luca G. (CT).

Squalificati: Vitale (CT).

Note: Prima dell’inizio, consegnata al difensore rossazzurro, Alessio Castellini, la targa del 1° Premio intitolato all’indimenticata speaker del Calcio Catania, Stefania Sberna, in occasione del secondo anniversario della sua prematura scomparsa. La targa è stata consegnata al difensore del Catania SSD da Giulia La Spina e Salvo La Spina, rispettivamente figlia e marito di Stefania, che hanno rappresentato all’unisono anche un gruppo di amici e colleghi fraterni di Stefy.

Spettatori: 17.979

Primo tempo (1-0)

3° Catania vicinissimo al gol: affondo di Chiarella che serve Rapisarda sul cui cross Sarao devia di tacco ma Mataloni si salva d’istinto!

3°,30 conclusione di Sarao: fuori;

4° Addessi ci prova dalla lunga distanza: Bethers para in due tempi;

7° rigore per il Catania: Sarao scarta il portiere avversario che lo stende: dagli 11 metri… Lodi tenta il “cucchiaio” ma Mataloni blocca il pallone facilmente!

11° punizione di Terranova che sibila di poco alta sulla traversa;

16° colpo di testa di Sarao: centrale;

17° girata al volo di Sarao: para Mataloni;

18° Catania in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo… batti e ribatti in area calabrese con Chiarella che spedisce in rete da due passi: 1-0 !

24° conclusione insidiosa di Addessi: Bethers respinge tuffandosi sulla sua sinistra;

38° sul cross di Lodi… De Luca G. manca la deviazione di testa in tuffo proprio davanti la porta avversaria!

41° conclusione di Terranova: Bethers blocca a terra;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo finisce col Catania in vantaggio (1-0).

Secondo tempo (2-0)

10° nel Catania, Palermo sostituisce Lodi;

11° Palermo ignora i compagni meglio piazzati e tira fuori da posizione decentrata;

12° nel Catania, Russotto prende il posto di De Luca G.;

13° nel Lamezia, Cristiani e Morana subentrano a Emmanouil e Borgia;

16° nel Catania, Sarao lascia il posto a Jefferson;

17° conclusione centrale di Rizzo;

24° Lamezia vicino al pareggio ma Alma non riesce a deviare, da due passi, il cross di Addessi;

29° Palermo serve Jefferson la cui deviazione ravvicinata finisce in corner per l’intervento alla disperata di un difensore ospite;

33° nel Lamezia, Monteleone sostituisce De Luca U.;

36° nel Catania, Buffa rileva Chiarella;

37° conclusione centrale di Russotto: Mataloni para in due tempi;

39° sul cross di Russotto… colpo di testa di Palermo: parata;

42° nel Catania, l’infortunano Baldassar lascia il posto a Privitera;

45° colpo di testa di Alma: fuori;

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° raddoppio del Catania: lungo lancio di Lorenzini per il liberissimo Russotto che sigla il 2-0.

52° vince il Catania. E’ la 13° vittoria consecutiva conquistata dai rossazzurri.