Catania, cerca di rubare uno scooter caricandolo in auto: denunciato

La macchina era intestata a una persona defunta

CATANIA – Caricandolo su un’auto intestato a una persona deceduta a Catania un 43enne si sarebbe appropriato di uno scooter parcheggiato.

Presunto autore è stato individuato e denunciato dalla polizia per furto aggravato. Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia presentata dal proprietario, che aveva parcheggiato il mezzo a due ruote nei pressi di via VI Aprile.

Dalle immagini registrate da telecamere di videosorveglianza della zona i poliziotti sono risaliti alla targa dell’auto, peraltro risultata priva di assicurazione e intestata a una persona deceduta, che è stata trovata all’interno di un cortile privato e in uso all’uomo.

Per lui sono scattate anche le sanzioni per le violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di circa 2.000 euro.