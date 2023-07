Catania, colpo Chiricò in attesa del ritorno di Chiarella

"Voglio fare grandi cose con il Catania", le prime parole del nuovo esterno d'attacco rossoazzurro.

2' DI LETTURA

CATANIA – Quattordici gol con la maglia del Crotone nell’ultima stagione in C. Quattro promozioni dalla Lega Pro alla Serie B. Maglia numero 32 già prenotata. Quella di ieri è stata la giornata di Cosimo Chiricò: esterno d’attacco pronto a dare manforte alla formazione di mister Tabbiani. Un colpo di mercato, quello del classe ’91, che regala ai rossoazzurri esperienza e tanta qualità lì davanti.

“Voglio fare grandi cose con il Catania. Ho l’impressione di essere arrivato in una Società forte, in una Società seria e credo che in giro, oggi, ce ne siano poche. Voglio ricambiare la fiducia che mi è stata data”, ha raccontato ai microfoni della pagina Facebook ufficiale degli etnei.

Il curriculum di Chiricò

Chiricò vanta quattro promozioni in B, effetto dei successi in tutti i raggruppamenti del campionato di terza serie: nel 2019/20 fu tra i protagonisti del primato del Monza nel girone A; nel 2016/17, il primo posto nel girone C con il Foggia; nel 2014/15, s’impose con l’Ascoli nel girone B; nel 2011/12, attraverso i playoff, l’impresa con la Virtus Lanciano.

Nel palmarès dell’atleta pugliese figurano inoltre tre trofei: alla Coppa Italia Lega Pro 2015/16 e alla Supercoppa Lega Pro 2016/17, entrambe vinte con il Foggia, si aggiunge la Coppa Italia Serie C 2021/22, conquistata con il Padova.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Lecce, Chiricò ha indossato tra B e C anche le maglie della società salentina, del Cesena, del Prato e del Latina; in D, gli esordi con la Vigor Lamezia e il Casarano.

Al suo attivo, complessivamente, 383 presenze, 80 reti e 59 assist nelle competizioni professionistiche ufficiali.

Ritorna Chiarella?

Ora si attende un altro annuncio: quello del ritorno di Marco Chiarella. Esaurita la parentesi in D con la maglia degli etnei, l’esterno di centrocampo è tornato alla base di Pescara: ma la volontà del giocatore è sempre stata quella di rientrare alle falde dell’Etna. Ecco perchè già nelle prossime ore potrebbe profilarsi un gradito e atteso ritorno.

[Credits photo: Catania Fc]