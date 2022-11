Armi, droga e una bomba carta in casa: arrestato

L'uomo, un 28enne, era già noto alle forze dell'ordine

CATANIA – Aveva armi e droga nascosti in casa: nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Comando Compagnia di Paternò con i colleghi della Stazione di Biancavilla, nell’ambito delle azioni di contrasto ai fenomeni criminali connessi alla circolazione di armi clandestine e all’alimentazione del mercato illecito delle sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un 28enne biancavillese, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione di armi, munizioni e materiale esplosivo.

La perquisizione

Nella circostanza, un consistente dispositivo di cinturazione e cattura dei militari dell’Arma, all’esito di una attività info-investigativa, si è recato presso l’abitazione dell’uomo, situata nel centro abitato di Biancavilla, dove al termine della perquisizione domiciliare, ha recuperato un ingente quantitativo di droga, una pistola e numerose munizioni.

In particolare sono stati sequestrati 1,5 chili di marijuana, messa ad essiccare nel garage; una pistola Bernardelli 60 calibro 22, con matricola abrasa e colpo in canna, che il giovane teneva pronta all’uso nel comodino della camera da letto; 10 proiettili calibro 22, nascosti in un armadio.

La bomba carta

Le attività di controllo sono poi state estese anche al casolare di campagna di proprietà e in uso al soggetto, in località Vigne, dove nell’armadio della camera da letto, è stato recuperato un ordigno artigianale tipo “bomba carta” con relativa miccia, del peso complessivo di 700 grammi.

Il 28enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare presso il carcere di Catania Piazza Lanza.