Catania, Enrico Foti è il nuovo Rettore dell’Università: spoglio concluso

Vinto il "ballottaggio" con Pierfrancesco Veroux

CATANIA – 876 a 549. Quorum raggiunto e superato per il professor Enrico Foti, eletto a nuovo Rettore dell’Università di Catania per i prossimi sei anni.

All’aula magna del Palazzo centrale dell’Ateneo di piazza Università, pochi istanti dopo le 22 è arrivata la consacrazione per Foti. Un lungo applauso ha accolto il raggiungimento del quorum in quello che era, di fatto, un ballottaggio a due con Pierfrancesco Veroux. Il tutto, dopo il ritiro in corsa al termine del primo turno di Ida Nicotra e Salvatore Baglio: i due ormai ex sfidanti erano presenti allo spoglio e si sono ampiamente congratulati col neo Rettore. Alla vigilia del secondo scrutinio, del resto, avevano indicato alla vigilia il proprio supporto proprio per Foti.

Da una prima analisi dei numeri, appare essere stato decisivo in questa tornata il voto del personale tecnico-amministrativo. Enrico Foti succede a Francesco Priolo.